आंखों में जलन हो रही है तो इसके पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण, चौथा कारण जानकार हैरान हो जाएंगे आप

आंखों में जलन क्यों होती है?









Eye Burning Causes in Hindi: क्या आप भी आंखें रगड़ते रहते हैं? आपको आंखों में जलन होती है? अगर हां, तो इन लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल न करें। दरअसल, आंखें हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक हैं। बढ़ते स्क्रीन टाइम और धूल-मिट्टी, प्रदूषण की वजह से आंखों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इनसे आंखों में जलन, रेडनेस और सूजन होना बेहद आम हो गया है। लेकिन, ज्यादातर लोग इन संकेतों को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन, अगर आपको लंबे समय से आंखों में जलन हो रही है तो आप इस संकेत की अनदेखी न करें। यह गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। आइए, एशियन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट और हेड ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉ. सिद्धि गोयल (Dr. Siddhi Goel, Consultant and Head of Ophthalmology, Asian Hospital) से जानते हैं आंखों में जलन क्यों होती है?