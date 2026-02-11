Select Language

आंखों में जलन हो रही है तो इसके पीछे हो सकते हैं ये 5 कारण, चौथा कारण जानकार हैरान हो जाएंगे आप

Verified VERIFIED By: Dr. Siddhi Goel

Eye Burning Causes: अगर आपके आंखों में जलन की समस्या हो रही है, तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। यह कुछ गंभीर बीमारियों के कारण हो सकता है।

Written by Anju Rawat | Published : February 11, 2026 4:10 PM IST

आंखों में जलन क्यों होती है?

Eye Burning Causes in Hindi: क्या आप भी आंखें रगड़ते रहते हैं? आपको आंखों में जलन होती है? अगर हां, तो इन लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल न करें। दरअसल, आंखें हमारे शरीर के सबसे संवेदनशील अंगों में से एक हैं। बढ़ते स्क्रीन टाइम और धूल-मिट्टी, प्रदूषण की वजह से आंखों से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इनसे आंखों में जलन, रेडनेस और सूजन होना बेहद आम हो गया है। लेकिन, ज्यादातर लोग इन संकेतों को थकान समझकर टाल देते हैं। लेकिन, अगर आपको लंबे समय से आंखों में जलन हो रही है तो आप इस संकेत की अनदेखी न करें। यह गंभीर समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। आइए, एशियन हॉस्पिटल की कंसल्टेंट और हेड ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी डॉ. सिद्धि गोयल (Dr. Siddhi Goel, Consultant and Head of Ophthalmology, Asian Hospital) से जानते हैं आंखों में जलन क्यों होती है?

1. ड्राई आई सिंड्रोम (Dry Eye Syndrome)

आंखों में जलन का सबसे आम कारण ड्राई आई हो सकता है। दरअसल, हमारे आंखों को नमी की जरूरत होती है। नमी आंसुओं के जरिए पूरी होती है। जब आंसू सूख जाते हैं, तो आंखों में रूखापन यानी ड्राईनेस हो सकती है। इसकी वजह से आपको आंखों में तेज जलन महसूस हो सकती है।  Also Read - रेटिना विशेषज्ञ ने बताया कैसे रात में फोन चलाना बन जाता है काला मोतियाबिंद और विजन लॉस का कारण

2. डिजिटल आई स्ट्रेन (Digital Eye Strain)

डिजिटल आई स्ट्रेन की वजह से भी आपको आंखों में जलन हो सकती है। जब लोग लंबे समय तक स्मार्टफोन और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्लू लाइट की वजह से आंखों की मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है। इस स्थिति में पलकें झपकने की दर भी कम हो जाती है और आपको आंखों में जलन महसूस हो सकती है।

3. एलर्जी (Allergic Conjunctivitis)

एलर्जी और धूल-मिट्टी के कारण भी आंखों में जलन हो सकती है। हवा में मौजूद धूल-कण और पराग आंखों में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। जब ये कण आंखों के संपर्क में आते हैं, तो इनकी वजह से आंखों में जलन और सूजन जैसी समस्याओं हो सकती हैं। Also Read - काला मोतिया क्या है, किन लोगों को काला मोतिया होने का खतरा ज्यादा है, जानें सब कुछ

4. वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण की वजह से आपको आंखों में जलन हो सकती है। दरअसल, वायु प्रदूषित इलाकों में हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक तत्व मौजूद होते हैं। ये तत्व आंखों की झिल्ली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे जलन पैदा हो सकती है।

5. आई इंफेक्शन (Eye Infection)

जब किसी व्यक्ति को आई इंफेक्शन होता है तो इसकी वजह से आपको आंखों में जलन हो सकती है। बैक्टीरिया या वायरस की वजह से आंखों में चिपचिपाहट, रेडनेस और जलन महसूस हो सकती है। अगर आपको आंखों में जलन के साथ डिस्चार्ज भी हो रहा है तो इस स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है। Also Read - World Sight Day 2025: आंखों की परेशानी का कारण बन सकती हैं ये 5 आदतें, आज ही जान लें