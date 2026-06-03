कहीं बार-बार फंगल इन्फेक्शन होना डायबिटीज का संकेत तो नहीं? कैसे पता लगाए?

बार-बार फंगल इन्फेक्शन होना

फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन इन्फेक्शन होना आजकल आम स्वास्थ्य समस्याएं हो चुकी हैं। लेकिन इन्फेक्शन को भी हो वह संकेत देता है कि कहीं न कहीं आपका इम्यून सिस्टम आपको इन संक्रमण से बचाने में फेल हुआ है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कहीं इम्यून सिस्टम कमजोर तो नहीं? और अगर कमजोर हो गया है तो किस कारण ऐसा हुआ है? हालांकि, एक बार अगर फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बार-बार यह फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और इलाज से ठीक होने के बाद फिर से लौट आता है तो यह स्वास्थ्य से जुड़ी किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है और इसमें डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। डॉ. विनीता सिंह टंडन, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, ISIC Multispeciality Hospital के अनुसार अगर फंगल इन्फेक्शन त्वचा की सिलवटों, पैरों की उंगलियों के बीच, अंडरआर्म्स, कमर या निजी अंगों के आसपास अधिक देखने को मिलता है। यदि यह बार-बार हो रहा है, तो इसकी वजह जानना जरूरी है।