रोजमर्रा की आदतें बनाती हैं समय से पहले बूढ़ा, आज ही बदलें अपनी लाइफस्टाइल

ये 5 आदतें बनाती हैं चेहरे को बूढ़ा

इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई लंबे समय तक जवान और हेल्दी दिखना चाहता है। चेहरे को जवां बनाए रखने के लिए लोग कई तरह की क्रीम, लोशन और खानपान में भी बदलाव करते हैं। जवान बने रहने के लिए यह सभी चीजें जरूरी हैं, लेकिन कई बार हमारी कुछ रोजमर्रा की आदतें उम्र बढ़ने की प्रक्रिया (Aging) को तेज कर देती हैं। इसका असर सिर्फ चेहरे की त्वचा पर ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदरूनी अंगों, दिमाग और पूरे शरीर पर धीरे- धीरे नजर आता है। University Hospitals Case Medical Center द्वारा साल 2013 में की गई रिसर्च बताती है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ गलतियां समय से पहले चेहरे को बूढ़ा बना देती हैं। आज इस आर्टिकल में हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे, ताकि आप उसे न करें और चेहरे को जवा बनाए रखें।