हेल्दी दिखने वाले इन 5 फलों का जूस गलती से भी न पिएं डायबिटीज के मरीज, दवाएं भी छोड़ देंगी काम करना

डायबिटीज के मरीज न पिएं फलों के जूस (Diabetes Patients Should Avoid Fruit Juice)

Fruit juice not to drink in diabetes: डायबिटीज एक क्रोनिक बीमारी है और इसके बारे में इतना तो हर कोई जानता है कि डायबिटीज के मरीजों को शुगर वाले फूड्स नहीं खाने होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बाते हैं, जिनके कारण जाने-अनजाने में ब्लड शुगर बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में फलों को शामिल करने की सलाह दी जाती है, कुछ फल मीठे होने के बावजूद भी ब्लड शुगर नहीं बढ़ाते हैं या फिर बहुत ही कम शुगर बढ़ाते हैं, जो कि डायबिटीज के मरीजों में भी सामान्य माना जाता है। लेकिन कुछ लोग फल खाना पसंद नहीं करते हैं और उनका जूस पी लेते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं है। इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ हेल्दी फलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनका जूस आपके ब्लड शुगर लेवल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है।