hamburger icon
A
Read in English

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स

मानसून में खुद को सेहतमंद रखने और बीमारियों से बचाने के लिए आप इन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। इनमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं।

WrittenBy

Written By: Anju Rawat | Published : June 23, 2026, 8:43 AM

WrittenBy

Medically Verified By: Dr. Sugeeta Mutreja

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon1/6

मानसून में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या खाएं?

मानसून का मौसम अधिकतर लोगों को पसंद होता है। यह गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन यह मौसम अपने साथ कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी-जुकाम, गले में खराश, फंगल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन और वायरल फीवर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि शरीर को इन बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके। इसके लिए आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि मानसून में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon2/6

1. खट्टे फल

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं तो अपनी डाइट में खट्टे फलों को जरूर शामिल करें। खट्टे फलों में विटामिन-सी होता है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। खट्टे फलों में मौसंबी, नींबू, आंवला और संतरा आदि का सेवन कर सकते हैं। इन फलों को खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है और कई तरह के संक्रमण से बचने में मदद मिलती है। Also Read - मानसून में करें इन 5 मसालों का सेवन, बूस्ट होगी इम्यूनिटी और बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon3/6

2. अदरक

मानसून में बीमारियों से बचने के लिए आप अदरक का सेवन भी कर सकते हैं। अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो सर्दी-जुकाम और गले की खराश से राहत दिलाने में मदद करते हैं। आप मानसून में अदरक की चाय या हर्बल ड्रिंक पी सकते हैं। मानसून में रोजाना अदरक खाने से कई रोगों से भी बचाव होता है।

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon4/6

3. लहसुन

मानसून में शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लहसुन का सेवन कर सकते हैं। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व होता है,जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। मानसून में रोजाना लहसुन खाने से मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। आप रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 2-3 कलियां खा सकते हैं। सब्जी और दाल आदि में भी लहसुन शामिल करें।  Also Read - सर्दियों में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए खाएं ये 8 चीजें

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon5/6

4. दही

मानसून में आपको दही का सेवन भी जरूर करना चाहिए। दही में मौजूद गुण और प्रोबायोटिक्स पेट के लिए अच्छे होते हैं और आंतों की सेहत को भी बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है। अगर आप रोजाना दही खाएंगे तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद मिल सकती है। आप दही का सेवन लंच में कर सकते हैं। आप लस्सी और छाछ को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स photo icon6/6

5. ड्राई फ्रूट्स

मानसून में ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी जरूर करना चाहिए। रोजाना बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट आदि का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है। इससे शरीर को कई तरह के संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है। आप अपनी डाइट में सूरजमुखी और कद्दू के बीज भी शामिल कर सकते हैं।  Also Read - इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे किचन में मौजूद ये नैचुरल एंटीबायोटिक, सर्दी-खांसी और बुखार की होगी छुट्टी

thehealthsite.com Authors

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More