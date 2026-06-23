मानसून में बार-बार बीमार पड़ जाते हैं? खाएं ये 5 इम्युनिटी बूस्टर फूड्स

मानसून में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या खाएं?

मानसून का मौसम अधिकतर लोगों को पसंद होता है। यह गर्मी से राहत दिलाता है, लेकिन यह मौसम अपने साथ कई बीमारियों को साथ लेकर आता है। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी-जुकाम, गले में खराश, फंगल इंफेक्शन, बैक्टीरियल इंफेक्शन और वायरल फीवर का खतरा काफी बढ़ जाता है। इसलिए इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना जरूरी है, ताकि शरीर को इन बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सके। इसके लिए आप अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं कि मानसून में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?