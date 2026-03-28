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शराब पीने से बढ़ता है इन 6 बीमारियों का जोखिम, जानें यह शरीर को कैसे करता है धीरे-धीरे खोखला

शराब शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। यह लिवर, किडनी, दिल से जुड़ी बीमारियों के खतरे को बढ़ाता है।

Written by Anju Rawat | Updated : March 29, 2026 1:01 PM IST

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शराब पीने से होने वाली बीमारियां

शराब शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में शराब पीना जानलेवा भी बन सकता है। फिर भी कई लोग खुलकर शराब पीते हैं। आजकल शराब लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है, कोई खुद को सोशल ड्रिंकर बताता है, तो कोई रोज शराब पीकर घर जाता है। शुरुआत में शराब पीना सिर्फ आदत लग सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक शराब का सेवन किया जाता है तो इससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है। शराब शरीर के कई अंगों जैसे-लिवर, किडनी, दिल और पाचन आदि को धीरे-धीरे खोखला करने लगता है। शराब पीने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए, PSRI Hospital के जीएमबी चेयरमैन-लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी सर्जरी के डॉ. अमित रस्तोगी से जानते हैं शराब पीने से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

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1. लिवर की बीमारियां

शराब पीने का सबसे ज्यादा असर लिवर पर पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक शराब का सेवन करता है, तो उसमें फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। दरअसल, लिवर शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। शराब पीने से लिवर पर ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे लिवर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है। Also Read - Alcohol को लेकर Study में हुआ ये चौंकाने वाला खुलासा, जानें क्या है मामला

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2. हार्ट अटैक का खतरा

शराब का दिल की सेहत पर भी असर पड़ता है। शराब पीने से दिल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्यादा शराब पीने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की धड़कन अनियमित होने लगती है। शराब पीने से हृदय रोगों का खतरा काफी बढ़ जाता है। लंबे समय तक शराब पीने से लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शराब पीने से दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं।

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3. पेट में जलन

शराब पाचन-तंत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। ज्यादा शराब पीने से व्यक्ति को पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। शराब पीने से पेट में जलन, एसिडिटी, अपच और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, यह पैंक्रियास को भी प्रभावित करता है। शराब, शरीर के पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित करता है और इससे शरीर धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है। Also Read - कौन होते हैं Heavy Drinker? जानें Alcohol से शरीर पर क्या पड़ता है असर? Watch Video

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4. डिप्रेशन और एंग्जाइटी

शराब दिमाग पर भी असर डालता है। लंबे समय तक शराब पीने से ब्रेन हेल्थ प्रभावित होता है। शराब धीरे-धीरे ब्रेन फंक्शन को कमजोर कर देता है। इससे याद्दाश्त कमजोर हो सकती है। इतना ही नहीं, शराब पीने से सोचने-समझने की क्षमता भी कम होने लगती है। शराब मेंटल हेल्थ को खराब कर सकता है। यह डिप्रेशन और एंग्जाइटी का कारण बन सकता है।

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5. कैंसर का खतरा

शराब, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी बढ़ाता है। शराब पीने से मुंह, गले, लिवर और ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम बढ़ता है। शराब में कई ऐसे केमिकल्स होते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल्स, कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। Also Read - शराब पीने वाले सावधान! WHO ने किया ये खतरनाक खुलासा, Watch Video