शराब पीने से बढ़ता है इन 6 बीमारियों का जोखिम, जानें यह शरीर को कैसे करता है धीरे-धीरे खोखला

शराब शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक होता है, लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में शराब पीना जानलेवा भी बन सकता है। फिर भी कई लोग खुलकर शराब पीते हैं। आजकल शराब लाइफस्टाइल का हिस्सा बनता जा रहा है, कोई खुद को सोशल ड्रिंकर बताता है, तो कोई रोज शराब पीकर घर जाता है। शुरुआत में शराब पीना सिर्फ आदत लग सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक शराब का सेवन किया जाता है तो इससे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचता है। शराब शरीर के कई अंगों जैसे-लिवर, किडनी, दिल और पाचन आदि को धीरे-धीरे खोखला करने लगता है। शराब पीने से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आइए, PSRI Hospital के जीएमबी चेयरमैन-लिवर ट्रांसप्लांट एंड एचपीबी सर्जरी के डॉ. अमित रस्तोगी से जानते हैं शराब पीने से कौन-कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?