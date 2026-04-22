ऑफिस पहुंचते-पहुंचते गर्मी और पसीने से हालात हो जाती है खराब, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पिएं ये 5 चीजें

गर्मी का मौसम आते ही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, डिहाइड्रेशन और पसीना। खासकर, जब आप रोज ऑफिस जाते हैं, तो रास्ते में धूप, गर्म हवा और पसीना शरीर की सारी एनर्जी खत्म कर देते हैं। ऐसे में पानी पीना जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ पानी काफी नहीं होता है। इसके लिए आपको कुछ ड्रिंक्स की जरूरत भी होती है, जिससे शरीर अंदर से ठंडा रहे और शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व भी मिले। अगर आप भी ऑफिस पहुंचते-पहुंचते थक जाते हैं और पसीने से बेहाल हो जाते हैं, तो रोजाना इन 5 ड्रिंक्स का सेवन जरूर करें। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इसके बारे में-