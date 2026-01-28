Damage Balo Ko Kaise Thik Kare: हममें से कई महिलाओं ने यह सुना होगा कि 'अपने बालों पर दही-अंडा लगाया करो।' लेकिन क्या यह नुस्खे सच में हमारे बालों के लिए फायदेमंद होते हैं? पूरी तरह से नकारना गलत होगा क्योंकि एक ओर जहां जही में एंटीऑक्सीडेंट और एक्सफोलिएटिंग गुण होते हैं, यह हमारी स्कैल्प को साफ करने में मदद करती है, डैंड्रफ की समस्या को कम करने और स्कैल्प पर होने वाले फोड़े-फुंसियों को ठीक करने में मदद करती है। वहीं अगर हम अंडे की बात करें तो इसमें मौजूद प्रोटीन बालों का पतलापन दूर करने, उन्हें शाइनी और मजबूत बनाने में मदद करता है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में बालों पर दही और अंडा लगाने के 5 अलग-अलग तरीके बताने वाले हैं। यह आपके बालों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे।