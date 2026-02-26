पहले जानें सिरदर्द होने का कारण क्या है?
सिरदर्द कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। जी हां, यह तब दिखता है या होता है जब आप तनाव, माइग्रेन, डिहाइड्रेशन, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों। मेडिकली देखें तो सिरदर्द दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी हेडेक- जैसे माइग्रेन या टेंशन हेडेक और दूसरा सेकेंडरी हेडेक- जो किसी अन्य बीमारी के कारण होता है। रोज होने वाला सिरदर्द अक्सर हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी गहराई से जांच जरूरी होती है। आइए अब हम सिर दर्द होने के 3 मुख्य कारणों के बारे में जानते हैं। Also Read - होली पर घर पर बनाएं बीटरूट शॉट्स, स्वाद और सेहत में भी है जबरदस्त