रोज सिर दर्द रहता है? हो सकते हैं ये 3 बड़े कारण, ऐसे करें ठीक

Verified Medically Reviewed By: Dr Prabhat Ranjan Sinha

Headache Hone Ka Reason: आजकल सिर दर्द की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बच्चे तक हर दूसरे दिन हेडेक की शिकायत कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए क्या हो सकता है, आइए जानते हैं।

Written by Vidya Sharma | Published : February 26, 2026 3:51 PM IST

रोज सिर दर्द क्यों होता है?

Roj Sar Dard Hone Ka Karan: आजकल बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के व्यक्ति तक, सभी हर दूसरे दिन सिर दर्द की शिकायत करते रहते हैं। सिरदर्द एक आम समस्या है, लेकिन जब यह रोज होने लगे तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका बार-बार सिरदर्द होना आपके काम, नींद और मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। जब भी हमारा सिर दुखता है हम कोई बाम या जेल लगा देते हैं या फिर कोई पेन किलर खाकर सो जाते हैं। ऐसे में आकाश हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट- इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा कहते हैं कि खुद अपने हिसाब से दवाई लेना, यह किसी भी समस्या को ठीक करने का सही तरीका नहीं है। खासकर ऐसी परेशानी जो लंबे समय से बनी हुई है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में रोजाना सिर दर्द होने के 3 बड़े कारणों और उसे ठीक करने के उपायों के बारे में बताने वाले हैं।

पहले जानें सिरदर्द होने का कारण क्या है?

सिरदर्द कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है। जी हां, यह तब दिखता है या होता है जब आप तनाव, माइग्रेन, डिहाइड्रेशन, नींद की कमी, हार्मोनल बदलाव या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हों। मेडिकली देखें तो सिरदर्द दो मुख्य प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी हेडेक- जैसे माइग्रेन या टेंशन हेडेक और दूसरा सेकेंडरी हेडेक- जो किसी अन्य बीमारी के कारण होता है। रोज होने वाला सिरदर्द अक्सर हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी गहराई से जांच जरूरी होती है। आइए अब हम सिर दर्द होने के 3 मुख्य कारणों के बारे में जानते हैं।

पहला कारण है टेंशन और मानसिक तनाव

आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक सामान्य कारण है। इस दौरान सिर के दोनों तरफ दबाव जैसा दर्द, गर्दन और कंधों में जकड़न और हल्का से मध्यम दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। ऐसे में आप हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लें, गर्दन और कंधों की स्ट्रेचिंग करें, गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं और पर्याप्त नींद लें।

दूसरा कारण है माइग्रेन

माइग्रेन सिर्फ सामान्य सिरदर्द नहीं है। यह न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें तेज दर्द होता है। यह सामान्य सिर दर्द से अलग होता है क्योंकि इसमें सिर के एक हिस्से में तेज दर्द, रोशनी और आवाज से परेशानी. उल्टी या मतली और तो और कुछ मामलों में ऑरा यानी कि चमकती रोशनी दिखने जैसा महसूस होता है। ऐसा होने का कारण है नींद की कमी, ज्यादा स्क्रीन टाइम, हार्मोनल बदलाव, चॉकलेट और प्रोसेस्ड फूड जैसे खाद्य पदार्थ।

डिहाइड्रेशन और अनियमित खाना

सिर दर्द होने का एक मुख्य कारण पानी कम पीना या लंबे समय तक खाली पेट रहना भी हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में पानी की कमी से दिमाग अस्थायी रूप से सिकुड़ सकता है, जिससे दर्द महसूस होता है। इसे कम करने के लिए रोज 2.5–3 लीटर पानी पिएं, समय पर संतुलित भोजन करें, ज्यादा कैफीन लेने से बचें आदि।

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है?

लोग सिर दर्द होने पर घर पर ही अपनी इस समस्या का इलाज कर देते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल न करें। जब दर्द अचानक और बहुत तेज हो, सिरदर्द के साथ बुखार, गर्दन में अकड़न या कमजोरी हो, चोट लगने के बाद दर्द शुरू हुआ हो या देखने व बोलने में समस्या महसूस हो तो तब डॉक्टर के पास जरूर जाएं।