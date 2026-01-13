Select Language

रात में दिखे ये 5 लक्षण तो न करें नजरअंदाज, खराब सेहत की ओर करते हैं इशारा

Verified VERIFIED By: Dr. Raman Kumar

Symptoms Visible at Night: अगर आपको रात में ये 5 तरह के लक्षण दिखे तो इन्हें सामान्य समझकर नजरअंदाज करने की भूलकर बिल्कुल न करें। ये आपकी खराब सेहत की ओर इशारा कर सकते हैं।

Written by Anju Rawat | Published : January 13, 2026 12:27 PM IST

खराब सेहत के संकेत क्या हैं?

Do Not Ignore These Symptoms in Hindi: हम सभी स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन, आजकल अस्वस्थ खान-पान, खराब जीवनशैली और तनाव की वजह से सेहत बिगड़ने में देर नहीं लगती है। यही 3 वजह हैं, जिन्हें तमाम बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। जब हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं या हमारे शरीर में किसी तरह का बदलाव होता है तो, बॉडी बार-बार कई संकेत देती है, जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको अपने शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो, तो इसकी अनदेखी न करें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूरी जांचें कराएं। खासकर, रात के समय दिखने वाले इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर न करें। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं रात में दिखने वाले खराब सेहत के संकेत (Kharab Sehat ke Sanket Kya Hai)-

थकान और कमजोरी महसूस होना

अगर आपको रात में हर वक्त थकान और कमजोरी का अनुभव होता है, तो इस संकेत को लंबे समय तक नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कभी-कभार थकान और कमजोरी महसूस होना नॉर्मल है, लेकिन रोज ही ऑफिस या काम से आने के बाद थकान बनी रहती है तो इस मामले को गंभीरता से लेना जरूरी है। यह एनीमिया, थायराइड और हृदय रोगों का संकेत हो सकता है। डायबिटीज और थायराइड की वजह से भी आपको थकान, आलस-सुस्ती बनी रह सकती है।

बार-बार पेशाब आना

वैसे तो पेशाब आना एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन, अगर आपको बार-बार पेशाब आता है तो इस संकेत को अनदेखा न करें। डायबिटीज की वजह से आपको बार-बार पेशाब आ सकता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण, प्रेग्नेंसी, प्रोस्टेट की समस्या और अतिसक्रिय मूत्राशय की वजह से भी आपको रात में बार-बार पेशाब आ सकता है। इसलिए अगर आपको यह संकेत नजर आ रहा है तो एक बार जांच जरूर कराएं।

पैरों में सूजन

कई लोगों को रात में पैरों में भी सूजन दिखाई देती है। यह संकेत बिल्कुल भी आम नहीं होता है। पैरों की सूजन किसी न किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। कई बार पैर मुड़ने या गलत सैंडल-जूते पहनने से पैरों में सूजन हो सकती है। लेकिन, अगर आपको रात में अक्सर ही पैरों में सूजन दिखाई दे रही है तो इस संकेत को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। यह लिवर और पाचन से जुड़ी बीमारियों का संकेत हो सकता है। फैटी लिवर की वजह से आपको पैरों में सूजन हो सकती है। कई लोगों को रात में पेट में भी दर्द और सूजन हो सकती है।

सीने में दर्द होना

रात में सीने में दर्द होना गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। सीने में दर्द होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यह हृदय और फेफड़ों के रोगों का संकेत हो सकता है। इसलिए अगर आपको रात में अक्सर ही सीने में दर्द होता है, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सीन में दर्द हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा, सीने में दर्द कुछ नींद संबंधी विकारों से भी जुड़ा हो सकता है। कुछ लोगों को सांस फूलने और सीने में भारीपन जैसा भी महसूस हो सकता है।

मांसपेशियों में ऐंठन

कई बार ऑफिस से आने के बाद या दिनभर की थकान की वजह से मांसपेशियों में दर्द और ऐंठन हो जाता है। लेकिन, अगर आपको अक्सर ही मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या रहती है यह शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से हो सकता है। इसलिए मांसपेशियों के दर्द को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए।