Do Not Ignore These Symptoms in Hindi: हम सभी स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं। लेकिन, आजकल अस्वस्थ खान-पान, खराब जीवनशैली और तनाव की वजह से सेहत बिगड़ने में देर नहीं लगती है। यही 3 वजह हैं, जिन्हें तमाम बीमारियों का मुख्य कारण माना जाता है। जब हम बीमार पड़ना शुरू होते हैं या हमारे शरीर में किसी तरह का बदलाव होता है तो, बॉडी बार-बार कई संकेत देती है, जिन्हें हम अक्सर सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए अगर आपको अपने शरीर में कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हो, तो इसकी अनदेखी न करें और एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके जरूरी जांचें कराएं। खासकर, रात के समय दिखने वाले इन लक्षणों को बिल्कुल इग्नोर न करें। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं रात में दिखने वाले खराब सेहत के संकेत (Kharab Sehat ke Sanket Kya Hai)-