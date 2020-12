1 / 7

Yearender 2020 in Hindi: कोरोनावायरस (Coronavirus pandemic) के प्रकोप से शुरू हुआ साल 2020 के खत्म होने में अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। चीन के वुहान से पूरी दुनिया में फैला करोनावायरस कब पूरी तरह से खत्म होगा, यह कोई नहीं बता सकता है। हालांकि, इससे बचाव के लिए कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) का निर्माण हो चुका है और टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) की शुरुआत भी कई देश कर चुका है। लेकिन इससे पहले पूरे 9-10 महीने लोगों ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए कुछ कोविड सेफ्टी टिप्स फॉलो किए। कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स (Health products in corona pandemic) का सहारा लिया। कई हेल्थ प्रोडक्ट्स 2020 में खूब डिमांड (which Health products was in demand in 2020 during corona Time) में रहे। कई बार तो डिमांड इनती बढ़ गई कि मार्केट में इन हेल्थ प्रोडक्ट्स की कमी होने लगी थी। आइए जानते हैं, वर्ष 2020 में कौन से ऐसे मुख्य हेल्थ प्रोडक्ट्स थे, जो लोगों को कोरोना से बचाने के काम आए और आज भी आ रहे हैं....