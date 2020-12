1 / 6

Benefits of Pear Juice in Hindi: 'विश्व नाशपाती दिवस' (World pear day 2020 in hindi) प्रतिवर्ष दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। दिसंबर के शुरुआती दिनों से ही नाशपाती (Pear in Hindi) खूब मिलना शुरू हो जाता है। नाशपाती एक रसदार और मीठा फल है, जो लगभग 5,000 ई.पू. से उपलब्ध है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि दुनिया भर में नाशपाती की करीब 3 हजार किस्में हैं। नाशपाती का छिलका मोटा होता है। नाशपाती कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद (Nashpati ke Fayde) होते हैं। नाशपाती भी अन्य फलों की ही तरह काफी हेल्दी फल है। सर्दियों में यह फल खूब मिलता है। नाशपाती (Pear fruit benefits) शरीर को कई तरह के पोषक तत्व प्रदान करता है। नाशपाती की तरह नाशपाती का जूस (Benefits of Pear Juice) भी स्वादिष्ट होने के साथ ही सेहत के लिए हेल्दी होता है। नाशपाती में सबसे ज्यादा आयरन, पोटैशियम, विटामिन सी एवं के, कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम आदि होते हैं। इसके जूस में एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। जानते हैं, नाशपाती के फायदे-नुकसान के साथ ही नाशपाती के जूस के स्वास्थ्य लाभ (Benefits of Pear Juice in Hindi)....