धूम्रपान किस तरह से फेफड़ों को पहुंचाता है नुकसान

World No Tobacco Day 2021: प्रत्येक वर्ष 31 मई को 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' (World No Tobacco Day 2021 in Hindi) मनाया जाता है। धूम्रपान या स्मोकिंग करने से सबसे ज्यादा नेगेटिव असर हमारे फेफड़ों के ऊपर (smoking side effects on lung in hindi) होता है। जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, उनमें फेफड़ों का कैंसर होने की समस्या सबसे अधिक होती है। फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है। यह दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण भी है। विश्व में कैंसर से संबंधित जितने भी मामले प्रत्येक वर्ष आते हैं, उनमें से 13% फेफड़े के कैंसर (Lung cancer) से संबंधित हैं। कैंसर से संबंधित 19 % मौतों के लिए भी लंग्स कैंसर (How Smoking effects lungs in hindi) ही जिम्मेदार है। सिगरेट पीने से सबसे ज्यादा यह कैंसर पुरुषों को होता है। प्रत्येक वर्ष लोगों को धूम्रपान से होने वाले नुकसान (Smoking side effects) के प्रति जागरूक करने के लिए ही वर्ल्ड नो टोबैको डे' सेलिब्रेट किया जाता है। हर वर्ष एक खास थीम के तहत इस दिवस के जरिए लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे 2021' की थीम है 'कमिट टू क्विट' (Commit to Quit)। यह अभियान लोगों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करता है और तंबाकू (Tobacco) छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए जानते हैं किस तरह से तम्बाकू और सिगरेट का सेवन फेफड़ों को पहुंचाता है नुकसान (Smoking side effects in Hindi)....