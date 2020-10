1 / 5

Herbs for Arthritis Pain in hindi: पूरी दुनिया में 12 अक्टूबर को 'वर्ल्ड अर्थराइटिस डे 2020' (World Arthritis Day 2020 in hindi) मनाया जाता है। 'विश्व गठिया दिवस' की स्थापना 1996 में अर्थराइटिस (Arthritis) एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल (Rheumatism International) द्वारा रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटल रोगों (rheumatic and musculoskeletal diseases) से प्रभावित लोगों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। गठिया या अर्थराइटिस (what is arthritis) शब्द का अर्थ वास्तव में ज्वाइंट इंफ्लेमेशन होता है। अर्थराइटिस से आज दुनिया भर में लाखों लोग परेशान हैं। अर्थराइटिस जोड़ों की एक बीमारी है। जब चलने में तकलीफ हो, जोड़ों में दर्द रहे तो समझ लें कि आप अर्थराइिटस के शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर यह रोग बढ़ती उम्र में होता है। हालांकि, आज जिस तरह की दिनचर्या लोग अपना रहे हैं, उससे हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अर्थराइटिस होने पर शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन की समस्या बढ़ जाती है। इसमें दर्द भी बहुत होता है। सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे में इसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आप अर्थराइटिस से बचना चाहते हैं, तो कुछ हर्ब्स का सेवन (Herbs for Arthritis Pain in hindi) करना शुरू कर दें।