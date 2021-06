Black Fungus: ब्‍लैक फंगस के दिमाग में घुसते ही शुरू हो जाती हैं उल्टियां, जानिए दिमाग तक कैसे पहुचंता है ब्‍लैक फंगस

वैसे तो ब्‍लैक फंगस आसानी से दिमाग तक पहुंचता नहीं है। लेकिन कई ऐसे केस आ चुके हैं जब ब्रेन के अंदर ब्‍लैक फंगल इंफेक्‍शन मिला है। आइए जानते हैं ब्‍लैक फंगस के दिमाग में घुसने पर कैसे लक्षण दिखते हैं (Symptoms When Black Fungus Enters In The Brain)

1 / 5 ब्‍लैक फंगस दिमाग में घुस जाए तो क्‍या होगा? (What happen if Black Fungus enter in Brain) ब्‍लैक फंगस के केस देशभर में बढ़ते ही जा रहे हैं। बच्‍चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी म्यूकरमायोसिस (Mucormycosis) की चपेट में आ रहे हैं। जब कोई व्‍यक्ति फंगल इंफेक्‍शन (Black Fungul Infection) का शिकार हो रहा है तो उसे नाक में ब्‍लॉकेज होना, आंखों की रोशनी कम होना, चेहरे के एक तरह सूजन होना और सिर में तेज दर्द जैसे लक्षण दिखते हैं। डॉक्‍टर लगातार कह रहे हैं कि अगर ब्‍लैक फंगस के लक्षण दिखते ही मरीज को अस्‍पताल लाया जाए तो जान का जोखिम नहीं है। डॉक्‍टर यह भी कहते हैं कि बहुत कम केस होते हैं जब ब्‍लैक फंगस दिमाग तक पहुंचता है। मध्‍य प्रदेश की राजधानी इंदौर के सरकारी अस्‍पताल महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में भर्ती ब्‍लैक फंगस के 15% मरीजों में ब्‍लैक फंगस को ब्रेन (Black Fungus in Brain) में देखा गया है।