वेजाइनल ओडर (vaginal odor in hindi) यानी महिलाओं की योनि से दुर्गंध आना। कई महिलाएं वेजाइनल ओडर (Vaginal Smell in hindi) की समस्या से परेशान रहती हैं। यह कई बार शर्मिंदगी का कारण भी बन जाता है। योनि से दुर्गंध आने के कई कारण हो सकते हैं जैसे वेजाइनल इंफेक्शन। यदि बार-बार आपको यह समस्या हो तो इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। वेजाइनल ओडर कई प्रकार (Types of Vaginal Odor in hindi) के हो सकते हैं। जानें, वेजाइनल ओडर से आने वाले दुर्गंध के प्रकार और इस समस्या को दूर करने के घरेलू उपाय (how to get rid of vaginal odor)...