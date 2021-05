1 / 5

कोरोना की दूसरी लहर में सांस की समस्या से जूझते मरीज

Symptoms of breathing problem in corona in Hindi: इस बार देश-दुनिया में कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Second wave of coronavirus) में कोरोना के नए स्ट्रेन, म्यूटेशन भी सामने आए हैं, जो पिछले साल से कहीं अधिक खतरनाक साबित हो रहे हैं। इस बार लोगों में एक समान कोरोना के लक्षण भी नजर नहीं आ रहे हैं। खासकर यदि हम भारत की बात करें, तो अधिकतर कोरोना मरीजों को सांस लेने में तकलीफ की समस्या (Breathing Problem) हो रही है। देश के कई राज्यों के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लोगों की जान जा रही है। स्थिति भयावह होती जा रही है। जो कोरोना मरीज अपना इलाज होम आइसोलेशन में कर रहे हैं, उनमें भी सांस लेने की समस्या, ऑक्सीजन लेवल में गिरावट दर्ज की जा रही है। आईसीएमआर के अनुसार, इस बार लगभग 45-48 प्रतिशत कोरोना मरीजों में सांस लेने में परेशानी की बात (Symptoms of breathing problem in corona in Hindi) सामने आई है। पिछले वर्ष ऐसा नहीं था। तब बुखार, सूखी खांसी आदि लक्षण अधिक नजर आ रहे थे।