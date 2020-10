1 / 5

Honey for cold & cough in Hindi: मौसम बदल रहा है। सुबह-शाम के समय अभी से ही हल्की ठंड महसूस होने लगी है। ऐसे में खानपान, पहनावे आदि में जरा सी भी लापरवाही आपको सर्दी-जुकाम (cold-cough), खांसी, गले में खराश (Sore throat), फ्लू (Flu), वायरल बुखार (Viral fever) आदि दे सकता है। इन सब चीजों से बचा जा सकता है बशर्ते कि आप कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खों को आजमाना शुरू कर दें। अक्सर लोग सर्दी होने पर दवाओं का सेवन करने लगते हैं। इन छोटी-मोटी शारीरिक समस्याओं को आप अपने किचन में पड़े कुछ मसालों, हर्ब्स से ही ठीक कर सकते हैं। शहद, काली मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू आदि कुछ ऐसी ही फायदेमंद हर्ब्स हैं, जिन्हें आप हर दिन सेवन करें, तो आप कई सीजनल डिजीजेज (Seasonal Diseases) और शारीरिक समस्याओं से बचे रहेंगे। शहद (Honey benefits in hindi) का सेवन तो आप चीनी की जगह अधिक करें, तो शरीर को कई सारे लाभ होंगे। इसी शहद को यदि आप लहसुन, नींबू, अदरक आदि के साथ लें, तो सर्दी-जुकाम चुटकी में दूर हो जाएगी। शहद में एंटी-फंगल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Honey boosts Immunity) को बढ़ाते हैं। खांसी-जुकाम (Cold-cough in hindi) को ठीक करने में मदद करते हैं। हम आपको यहां शहद को अलग तरीके से इस्तेमाल (Uses of Honey for cold and cough) करने के बारे में बता रहे हैं। ये सभी तरीके खांसी-जुकाम (Honey for cold & cough in Hindi) को तुरंत ठीक कर देंगे।