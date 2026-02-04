Government Schemes for Cancer Treatment in India 2026 Eligibility Application Process: भारत में कैंसर के मरीजों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। कैंसर एक गंभीर और महंगी बीमारी है, जिसका इलाज आम व्यक्ति के लिए आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और दवाइयों पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं। कैंसर का इलाज महंगा होने के कारण आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कई सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की हैं, जिसके अंतर्गत कैंसर का इलाज मुफ्त या कम खर्च में कराया जा सकता है। 4 फरवरी को वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जा रहा है, तो इस खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, उन योजनाओं के बारे में, जिसके तहत कैंसर का इलाज मुफ्त (Free Main Kaise Karwaye Cancer ka Ilaj) में कराया जा सकता है।