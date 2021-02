1 / 9

Side effects of Gokhru in Hindi: कई तरह की जड़ी बूटियां होती हैं, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। गोखरू का पौधा भी एक ऐसा ही हर्ब है, जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी होती है। गोखरू (Gokhru in Hindi) एक जंगली पौधा है, जिसके फल कांटे दार हरे रंग के होते हैं। गोखरू को गोक्षुर भी कहा जाता है। गोखरू पुरुषों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह सेक्सुअल समस्याओं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, यूटीआई आदि का इलाज करने के लिए जाना जाता है। साथ ही सेहत पर इसके कई अन्य फायदे (Benefits of Gokhru in Hindi) भी होते हैं। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जो हृदय रोग के साथ ही कई अन्य समस्याओं से बचाते हैं। गोखरू पाउडर, अर्क, काढ़ा के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। हालांकि, इसके सेवन में जरा सी भी लापरवाही की तो यह उतना ही अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता (Side effects of Gokhru in Hindi) है।