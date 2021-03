1 / 7

योनी को स्वस्थ रखने वाले खाद्य पदार्थ

Foods for Vaginal Health in Hindi: अधिकतर महिलाओं को योनी या वेजाइन में खुजली (Vaginal Itching), वेजाइना से बदबू आना (Smelly vagina) या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) से परेशान रहती हैं। स्मेली वेजाइना और वेजाइना में खुजली की समस्या बहुत कॉमन है। ऐसे में जरूरी है कि आप वेजाइना (Vagina) की साफ-सफाई का खास ध्यान रखें। खुजली, बदबू आना या फिर बार-बार यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन होना वेजाइनल हेल्थ के लिए सही नहीं है। इन्हें यूं ही छोड़ने से आपको यीस्ट इंफेक्शन या कई अन्य इंफेक्शन होने की आशंका बढ़ जाती है। वेजाइना में इंफेक्शन ना हो, इसके लिए उस भाग को साफ रखने के साथ ही कुछ ऐसी चीजों को सेवन करें, जो वेजाइना की सेहत (Vaginal Health) के लिए अच्छे माने जाते हैं। कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे शकरकंद, एवोकाडो, ग्रीन टी ये सभी कुछ ऐसे पोषक तत्वों जैसे मिनरल, आयरन, विटामिन आदि से भरपूर होते हैं, जिन्हें खाने से वेजाइना के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। हम 5 ऐसे ही फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जो वेजाइना को हेल्दी (Foods for Healthy Vaginal in Hindi) रखते हैं, इसे इंफेक्शन से बचाते हैं।