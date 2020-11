1 / 6

Home Remedies for Fever in Hindi: सामान्य रूप से शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है लेकिन सामान्य से अधिक तापमान होने पर माना जाता है कि आप बुखार से पीड़ित हैं। शरीर में किसी तरह का संक्रमण या फ्लू (Flu) होने पर आपको बुखार (fever in hindi) आता है जिसके दौरान पसीना आना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द,कमजोरी महसूस होने जैसी समस्याऐं पैदा हो जाती हैं। आयुर्वेद में प्राचीन काल से ही बुखार को खत्म करने के लिए प्राकृतिक जड़ी-बूंटियों का उपयोग किया जाता रहा है। आइए जानते हैं ऐसी प्राकृतिक जड़ी-बूंटियों के बारे में जो शरीर के लिए लाभकारी (Herbs to treat fever in hindi) होती है।