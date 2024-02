सुबह देर तक सोने के दुष्परिणाम









Waking up late health hazards: स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए लोगों को सुबह सूर्योदय के साथ ही जागने की सलाह बड़े-बुजुर्गों से जरूर मिलती है। लेकिन, यह भी सच है कि आज की बिजी और भागदौड़भरी लाइफस्टाइल में लोगों के पास नींद पूरी करने और अपना खाना समय पर खाने की भी सहूलियत नहीं है। कुछ लोग रात में देर तक जागकर काम करते हैं तो वहीं कुछ लोगों को रात में काफी देर तक नींद ही नहीं आती। इन दोनों ही स्थितियों में लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि सुबह देर से उठने की वजह से कई तरह की बीमारियां आपको घेर सकती हैं। (Diseases caused by waking up late)