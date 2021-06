1 / 5

गलत तरीके से सोने के नुकसान

Disadvantages of sleeping in wrong way in Hindi: सोना (Sleeping) हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। रात में पर्याप्त नींद लेने से ना सिर्फ आप सुबह तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे, बल्कि मानसिक सेहत भी बनी रहेगी। कम सोने से आप कई रोगों के शिकार हो सकते हैं। ना सिर्फ कम सोने से बल्कि गलत पोजीशन में सोने से भी आपके सेहत पर गलत असर पड़ सकता है। कई तरह की स्लीपिंग पोजीशन में आप सोते होंगे और सभी के कुछ ना कुछ फायदे-नुकसान हो सकते हैं। लेकिन, एक ऐसी स्लीपिंग पोजीशन है, जिसमें सोने से आपका नर्वस सिस्टम क्षतिग्रस्त हो सकता है। जानें, यहां कौन सी है वो एक स्लीपिंग पोजीशन जिसमें आपको भूलकर (Disadvantages of sleeping in wrong way) भी नहीं सोना चाहिए।