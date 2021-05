1 / 5

देश में कोरोना की तीसरी लहर कितनी घातक होगी?

Coronavirus Third Wave in India: भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus in India) कोहराम मचाए हुए है। प्रतिदिन 4 लाख से ऊपर नए मामले दर्द हो रहे हैं। कोरोनावायरस की दूसरी लहर एक तरफ जहां जारी है, तो वहीं देश में तीसरी लहर आने की भी चेतावनी दी जाने लगी है। बताया जा रहा है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर सितंबर तक आ सकती है। तीसरी लहर की चेतावनी दी है केंद्र सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने। राघवन ने कहा है कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण तीसरी लहर (Coronavirus Third Wave in India in Hindi) भी आ सकती है। हालांकि, यह कहना अभी स्पष्ट नहीं है कि तीसरी लहर कब और किस लेवल पर खतरनाक (coronavirus third wave symptoms and effects) होगी। ऐसे में अभी से ही इससे लड़ने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम जारी रखनी होगी।