नाखूनों में दिखें ये बदलाव तो हो सकता है कोरोना का लक्षण

coronavirus new symptoms in Hindi: कोरोनावायरस (coronavirus) से संक्रमित होने पर व्यक्ति में सबसे पहले खांसी, बुखार, थकान, शरीर में दर्द, गले में खराश नजर आता है। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों में मुंह का स्वाद और गंध का भी पता नहीं चलता है। शरीर को कई तरह से कोरोनावायरस प्रभावित करता है। पोस्ट कोविड भी इसका असर शरीर के कई अंगों में नजर आता है। फेफड़ों, दिल को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है कोरोना। कोविड महामारी की शुरुआत जब से हुई है, तब से लोगों में कई लक्षण (coronavirus ke lakshan) नजर आ चुके हैं, अब इस वायरस का असर नाखूनों पर भी हो रहा है। जी हां, कोरोना के नए लक्षणों में नाखूनों (coronavirus ke naye lakshan) में समस्या, आकार और रंग में बदलाव भी बताया जा रहा है। नाखूनों पर भी कोरोना का प्रभाव (coronavirus new symptoms on Nails in Hindi), कई मरीजों में देखने को मिला है।