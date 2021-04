1 / 6

घर पर कोरोना के हल्के लक्षणों वाले यूं करें इलाज

How to Recover in home isolation in hindi: कोरोनावायरस का कहर एक बार फिर से देश (Coronavirus in india) में तबाही मचा रहा है। प्रत्येक दिन लाखों लोग इस खतरनाक वायरस (Coronavirus) के शिकार हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ढाई लाख कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। आज देश के कई राज्यों में इस कदर मरीज सामने आ रहे हैं कि लोगों को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में बेड तक नहीं मिल रहा है। ना टेस्ट रिपोर्ट जल्दी आ रहा है, ना ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में जिन लोगों को कोरोना के हल्के लक्षण (Mild symptoms of corona) नजर आ रहे हैं, उन्हें अपना इलाज घर पर ही रहकर करवाने की सलाह डॉक्टर भी दे रहे हैं। यदि आपको भी हल्के लक्षण जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश, बदन दर्द, स्वाद और महक का जाना नजर आ रहा है, तो बिल्कुल भी देर ना करें और कोविड-19 संक्रमित हैं या नहीं, इसके लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) जरूर करवा लें। यह टेस्ट मात्र 800 से 900 रुपए में हो जाता है और रिपोर्ट भी 1 से दो दिनों के अंदर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि आप हल्के लक्षणों वाले कोरोना संक्रमित मरीज (Corona patient) हैं, तो आप घर पर ही तुरंत होम क्वारंटीन (Home Quarantine Treatment) होकर अपना इलाज (Treatment of Corona at home) शुरू कर दें। इसके लिए आप डॉक्टर की सलाह से दवाएं और घरेलू उपचार (home remedies for coronavirus) शुरू करके खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। जानें, घर पर रहकर किस तरह से आप कोरोना से सावधानी बरतते हुए जल्दी ठीक (home isolation guidelines in hindi) हो सकते हैं।