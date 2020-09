1 / 6

Chia seed side effects in Hindi: चिया सीड्स के बारे में आपने सुना होगा। देखा भी होगा। छोटे-छोटे चिया के बीजों में बड़े-बड़े गुण (All About Chia Seeds in Hindi) मौजूद होते हैं। इसके सेवन से शरीर को कई फायदे (Chia seeds health benefits in hindi) होते हैं। पोषक तत्वों (Nutrition Facts of Chia Seeds) की बात करें, तो चिया के बीजों में विटामिन ए, सी, ई, जिंक, एंटी ऑक्सीडेंट्स, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, आयरन, सेलेनियम, थियामिन आदि पौष्टिक तत्व (Chia Seeds Nutritional Value in Hindi) होते हैं। चिया सीड्स त्वचा और बालों को भी खूबसूरत बनाता (chia seeds for skin care) है। वजन भी कम करता (Chia Seeds for weight loss) है, कई रोगों से भी बचाए रखता है। लेकिन, किसी चीज की अति नुकसान (Chia ke beej ke fayde aur nuksan in hindi) भी पहुंचा सकती है। चिया सीड्स के फायदे तो कई हैं, पर इससे होने वाले नुकसानों को नजरअंदाज (Side effects of Chia Seeds in Hindi) नहीं करना चाहिए।