1 / 7

celebrities who fought cancer: कैंसर की बीमारी (Cancer disease) पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ी है। आम जनता के अलावा, कैंसर से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज (bollywood celebrities who fought cancer) और राजनेता भी नहीं बच पाए हैं। फिल्मी सितारे जो अपनी फिनटेस, खानपान का इतना ख्याल रखते हैं, बावजूद इसके उन्हें भी कैंसर (Cancer and celebrities) तेजी से अपना शिकार बना रही है। हाल ही में ऋषि कपूर, इरफान खान जैसे सितारे कैंसर के आगे अपनी जिंदगी हार गए। कैंसर से पीड़ित होने के सबसे ताजा उदाहरण हैं एक्टर संजय दत्त, जिन्हें फेफडों का कैंसर (Sanjay Dutt suffering from lung cancer) होने की पुष्टि हुई है। संजय दत्त (Sanjay Dutt) का लंग कैंसर थर्ड स्टेज में डायग्नोस हुआ है। खबर है कि वे इलाज के लिए अमेरिका या सिंगापुर जा सकते हैं। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। हालांकि, इसका शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो उचित इलाज के जरिए जान बचाई जा सकती है। कैंसर से डरना नहीं, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। बॉलीवुड में कुछ ऐसे भी सितारे हैं, जिन्हें कई खतरनाक कैंसर हुए, लेकिन इन सभी ने डटकर कैंसर (Cancer in hindi) का मुकाबला किया और एक कैंसर सर्वाइवर (Bollywood celebrities Cancer survivors) के तौर पर सामने आए। आइए जानते हैं कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में जिन्होंने कैंसर को हराकर (celebrities who fought cancer) आज एक हेल्दी जीवन जी रहे हैं।