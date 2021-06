1 / 5

योनि से बदबू आने की समस्या को दूर करेंगे ये घरेलू उपचार

Home Remedies for Vaginal Odor in Hindi: महिलाओं के शरीर में वेजाइन यानी योनि एक ऐसा भाग है, जिसकी साफ-सफाई का ख्याल रखना बहुत जरूरी है वरना आपको कई तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं। वेजाइन की सेहत का ख्याल ना रखने, वेजाइनल हाइजीन को अनदेखा करने से योनि से दुर्गंध (Yoni se badbu aana) आने की समस्या शुरू हो जाती है। किसी-किसी महिला में वेजाइनल ओडोर बहुत अधिक होता है, जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। वेजाइनल ओडोर यानी बदबू आने की समस्या को नजरअंदाज करने से आपको इंफेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। योनि से बदबू आने के कई कारण (Causes of Vaginal Odor) होते हैं, जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस (Bacterial vaginosis), यीस्ट इंफेक्शन, यौन संचारित इंफेक्शन, हाइजीन का ख्याल ना रखना आदि। यदि आप सेक्स करने के बाद प्राइवेट पार्ट को बिना साफ किए ही सो जाती हैं, एक ही पैंटी को दो दिन तक पहने रहती हैं, तो भी वेजाइना में इंफेक्शन होने के कारण (Yoni se badbu aana ke karan) बदबू आ सकती है। कुछ महिलाओं में पीरियड्स होने पर भी बदबू आती है। वेजाइनल ओडर (Vaginal Odor) से आप भी परेशान हैं, तो इसे कुछ आसान से घरेलू उपायों (Home Remedies for Vaginal Odor in Hindi) को अपनाकर दूर कर सकती हैं।