व्यस्कों की तुलना में बच्चों के दांतों की परत पतली और नाजुक होती है। ऐसे में बच्चे अगर व्यस्कों वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं, तो इससे उनके दांत खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़ों वाला टूथपेस्ट यूज करने से बच्चों को कम उम्र में दांतों की सेंसिटिविटी, जीभ में जलन की परेशानी हो सकती है। डॉक्टर बताते हैं कि बड़ों के टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है। अगर कोई बच्चा ब्रश करते समय टूथपेस्ट निगल लेता है, जिससे फ्लोरोसिस (दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे) का खतरा बढ़ जाता है। तेज मिंट फ्लेवर बच्चों को जलन या उल्टी जैसा महसूस करा सकता है, जिससे वे ब्रश करने से बचने लगते हैं।