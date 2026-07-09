धुंधलापन और सिरदर्द का कारण

बहुत लोगों ने यह स्थिति फेस की होगी जिसमें अचानक ही आंखों के सामने धुंधलापन और सिरदर्द होने लगते हैं। ऐसी समस्याओं को लोग अक्सर थकान, लंबे समय तक स्क्रीन देखने या नींद की कमी से होने वाला असर मान लेते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पारस हेल्थ, पंचकुला के सीनियर कंसल्टेंट और न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरव शर्मा बताते हैं कि अगर आपको ये लक्षण बार-बार दिखाई दें, अचानक शुरू हों या लगातार बने रहें, तो अनदेखा बिल्कुल न करें। कई बार यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकते हैं।” डॉक्टर ने 5 ऐसी बीमारियों के बारे में बताया है, जिनमें इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं।