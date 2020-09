1 / 5

Fitkari Benefits in hindi: आपके घर में फिटकरी (Fitkari) तो होगी ही। आमतौर पर फिटकरी (Alum) का इस्तेमाल पुरुष दाढ़ी बनाते वक्त कटने-छिलने के दौरान करते हैं। इसके कई लाभ (Phitkari or Alum benefits in hindi) आयुर्वेद में बताए गए हैं। फिटकरी का यूज (Use of Fitkari) आप त्वचा की खूबसूरती निखारने के साथ ही कई रोगों से बचे रहने के लिए भी कर सकते हैं। फिटकरी को अंग्रेजी में एलम (Alum benefits) कहते हैं। फिटकरी एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और शेविंग करते समय या मसूढ़ों से निकलने वाले खून को रोकने का काम करती है। आप इसका इस्तेमाल नारियल तेल के साथ (Fitkari with coconut oil benefits) करके देखिए, इसके फायदे दोगुने बढ़ जाएंगे।