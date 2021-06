ब्लैक फंगस का सबसे पहला शिकार बनती हैं आंखें! सुबह-शाम कर लेंगे ये 5 काम तो आंखें भी रहेंगे हेल्दी, जानें आसान टिप्स

Tips to get safe eyes from black fungus : आप भी चाहते हैं कि ब्लैक फंगस के कारण आंख न चली जाए तो ये 5 उपाय सबसे बेहतरीन हैं। आप रोज सुबह-शाम ये काम कर अपनी आंखों की हेल्थ को दुरुस्त बना सकते हैं।

1 / 6 सुबह-शाम कर लेंगे ये 5 काम तो आंखें भी रहेंगी हेल्दी Tips to get safe eyes in black fungus : हमारे शरीर का हर एक अंग जरूरी है लेकिन आंखों के बिना हम इस सुखमयी जीवन का मजा नहीं ले सकते हैं। भले ही आपको आंखों के द्वारा किए जाने वाले काम छोटे दिखाई दें लेकिन इसके बिना आप कोई जरूरी काम नहीं कर सकते हैं। ये बात शत-प्रतिशत सही है कि आंखों से जितना ज्यादा काम लिया जाता है उतना उनके पोषण और उनकी देखभाल के लिए नहीं किया जाता है। यही वजह है कि कोरोना काल में ब्लैक फंगस नाम की बीमारी सबसे पहले आंखों को अपना निशाना बना रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि ब्लैक फंगस के कारण आंख न चली जाए तो ये 5 उपाय सबसे बेहतरीन हैं। आप रोज सुबह-शाम ये काम कर अपनी आंखों की हेल्थ को दुरुस्त बना सकते हैं।