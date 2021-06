चेहरा देखकर पता चल जाएगा ब्लैक फंगस है या नहीं! दिखाई दें ये 5 बदलाव तो समझ लें आपको हो गया Black Fungus

Signs of black fungus on Face in hindi : ब्लैक फंगस के फैलने की वजह सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करना है, जिसके कारण ये बीमारी गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। चेहरा देखकर पता लगाएं ब्लैक फंगस है या नहीं।

1 / 6 चेहरा देखकर पता चल जाएगा ब्लैक फंगस है या नहीं! Signs of black fungus on Face in hindi : देश में चल रही कोरोनावायरस की दूसरी लहर का कहर अभी खत्म होना भी शुरू नहीं हुआ कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी के मामलों में अब तेजी से वृद्धि होने लगी है। तेजी से फैलते ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए कई राज्य पहले ही इसे महामारी घोषित कर चुके हैं। गौरतलब हो कि देश में बैल्क फंगस के अब तक 12 हजार से अधिक मामले सामने आ चुके हैं और इससे मरने वालों की संख्या 54 फीसदी है। दिल्ली में ही सिर्फ 700 से ज्यादा मामले ब्लैक फंगस के हैं। इस बीमारी के फैलने की वजह सामान्य लक्षणों को नजरअंदाज करना है, जिसके कारण ये बीमारी गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत में ही शरीर में होने वाले बदलावों को देखा जाए और समय रहते हैं इस बीमारी से बचा जाए। आइए, जानते हैं कैसे आप शरीर में होने वाले इन 5 बदलावों की पहचान कर खतरे को कम कर सकते हैं।