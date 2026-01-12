मिथिला में मकर संक्रांति के दिन खाया जाता है दही- चूड़ा









ये हिस्सा है मिथिला। मैं खुद मिथिला से हूं और मेरे घर में हर साल मकर संक्रांति के दिन दही- चूड़ा जरूर खाया जाता है। मिथिला में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, परंपरा, सामाजिक एकता और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ उत्सव है। इस दिन सबसे विशेष रूप से दही-चूड़ा खाया (Dahi- Chura Khane ke Fayde) ही जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दही को हिंदू धर्म में शुद्ध और सात्विक माना गया है। वहीं, चावल को अन्न का राजा कहा जाता है। मकर संक्रांति पर सात्विक भोजन करने का विधान है। इसलिए मिथिला में मकर संक्रांति के दिन दही -चूड़ा खाया जाता है।