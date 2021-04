1 / 6

मोटापा कम करने वाली सब्जियां

Vegetables for Weight Loss in Hindi: मोटापा (Obesity) से आज अधिकतर लोग परेशान हैं। मोटापा कई गंभीर रोगों को जन्म देता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मोटापा दस गंभीर बीमारियों में से एक है। इससे आप डायबिटीज, कैंसर आदि रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। वयस्कों के साथ ही आज बच्चे भी मोटापा से ग्रस्त हैं। वजन बढ़ने के लिए आजकल की जीवनशैली, खानपान, बैठे रहना, एक्सरसाइज में कमी आदि कारण जिम्मेदार है। यदि आपको भी लग रहा है कि आपका वजन बढ़ (weight loss diet in hindi) रहा है, तो बेहतर है कि अभी से ही इसे कम करने के बारे में सोचें वरना देर हुआ तो आप भी ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं। वजन कम करने के लिए आप एक्सरसाइज के अलावा अपनी डाइट में कुछ सब्जियों (Vegetables which help in weight loss) को भी शामिल करना शुरू कर दें। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, जो वजन को कंट्रोल में रखती हैं। इनके सेवन से वजन बढ़ता नहीं है। जानें, डाइट में किन सब्जियों को शामिल करके आप वजन (Best vegetables for weight loss) को कर सकते हैं कम....