आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी ‘जैसा खाओगे अन्न, वैसा बनेगा मन’ यही कहावत हमारे शरीर पर भी लागू होती है। इसका मतलब है कि हम जैसा खाना खाएंगे हमारा शरीर भी वैसा होगा। यानी हम हेल्दी खाएंगे तो शरीर हेल्दी होगा और अनहेल्दी खाने पर हमारा शरीर भी बीमार हो सकता है। आज बदलती लाइफस्टाइल और खराब खानपान के कारण कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ गया है। हालांकि इस तरह की जानलेवा बीमारियों के खतरे को खानपान और लाइफस्टाइल में बदलाव करके कम किया जा सकता है। ‘इलाज से बेहतर है बचाव’ (Prevention is better than cure) ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको 5 ऐसे शानदार फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके कैंसर के खतरे को काफी कम कर सकते हैं।