पालक एक गुणकारी सब्जी है, जिसे खाने से शरीर को कई फायदे होते हैं। पालक में ल्यूटिन नामक कैरोटीनॉयड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीकरण से बचाता है। जिससे धमनियों में प्लाक बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आपका हार्ट सेहतमंद रहता है। पालक में फोलेट भी होता है जो रक्त में होमोसिस्टीन के स्तर को कम करने में मदद करता है। हाई होमोसिस्टीन से हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ा सकता है। इसी के साथ इसमें कई विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाते हैं।