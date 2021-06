1 / 6

सोया मिल्क पीने के होते हैं ये अद्भुत लाभ

Soya Milk Benefits in Hindi: आपने सोयाबीन (Soybean) से बनी सोया बड़ी, सोया चाप, सोया ऑयल का तो सेवन किया होगा, लेकिन क्या कभी सोया मिल्क पिया है? यदि नहीं पीते हैं सोया मिल्क, तो डाइट में शामिल जरूर करें। गाय, भैंस के दूध की ही तरह सोया मिल्क भी बेहद पौष्टिक और फायदेमंद होता है। सोया दूध (Soya Milk Benefits in Hindi) सेहत के लिए कई तरह से लाभदायक होता है। इसे पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं। यदि आपको भैंस, गाय या फिर बकरी का दूध पीना पसंद नहीं या जल्दी नहीं पचता है या फिर लैक्टोज इन्टॉलरेंस की समस्या है, तो आप सोया मिल्क का सेवन शुरू कर दें। कई तरह के विटामिन, खनिज, एंटीऑक्सीडेंट्स आदि से भरपूर सोया मिल्क शुद्ध शाकाहारी दूध है। इसमें विटामिन बी12, प्रोटीन, सोडियम, फाइबर, पोटैशियम, फैटी एसिड, फॉस्फोरस, आयरन, मिनरल्स आदि मौजूद होते हैं। इस दूध को पीने से कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होता है। जिन लोगों को वजन कम करना है, वे भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है, जिससे भूख कम लगती है और वजन कम करना आसान हो जाता है। आइए जानते हैं सोया दूध या मिल्क के फायदे (Soya Milk Benefits in Hindi) क्या-क्या होते हैं.....