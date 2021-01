1 / 5

sleeping after eating side effects: आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि लोगों को ना खाने का वक्त मिलता है और ना ही सही से सोने (eating habits side effects in hindi) का। ऐसे में कई शारीरिक समस्याएं शरीर को घेरने लगती हैं। सुबह जल्दी बिना नाश्ता किए ऑफिस भागना और रात में देर से घर आने के बाद फटाफट खाते (late night eating habits) ही सो जाना। ये आदत सेहत को भारी नुकसान पहुंचा सकती (dinner karte hi sone ke nuksan in hindi) है। क्या आप जानते हैं कि खाना खाते ही सोना कितना नुकसानदायक (Sleeping after eating) हो सकता है? यदि आप भी हर दिन ऐसा ही करते हैं, तो जान लें खाना खाते ही सोने की आपकी ये आदत आपको कौन सी शारीरिक समस्याएं (Side effects of sleeping after eating in hindi) दे सकती हैं....