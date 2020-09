1 / 5

Side Effects of Pickle in hindi: अचार खाना हर किसी को पसंद होता है। खासकर, महिलाओं का तो यह फेवरेट होता है। एक टुकड़ा अचार (Pickle in hindi) यदि भोजन में शामिल कर लिया जाए, तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। कई स्वादों जैसे चटपटा, खट्टा, तीखा-मीठा अचार भारतीय खानपान का मुख्य हिस्सा है। छोटे शहरों या गांवों में आज भी लोग घर पर ही ढेर सारा अचार बनाते हैं। लेकिन, शहरों में लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वे घर पर अचार बनाएं। ऐसे में मार्केट में उपलब्ध अचार का सेवन करते हैं। लेकिन, रेडीमेड अचार में अधिक नमक, अधिक तेल-मसाले और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक (achar khane ke nuksan in hindi) साबित हो सकते हैं। शायद डायटिशियन भी इसलिए कहते हैं कि रेडीमेड अचार (Pickle Benefits in hindi) से कहीं ज्यादा हेल्दी और टेस्टी घर का बना अचार (Homemade pickles) होता है। कई तरह के अचार बनते हैं, जो स्वाद के साथ सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं, लेकिन अधिक तेल-मसालों से तैयार अचार के अधिक सेवन से आपकी सेहत बिगड़ भी सकती है। जानें, अधिक अचार खाना किस तरह से सेहत को पहुंचा सकता है नुकसान (Side Effects of Pickle in hindi)...