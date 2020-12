1 / 6

Side Effects of khajoor in Hindi: सर्दियों में यदि किसी मेवा का सेवन करना चाहते हैं, तो खजूर (Dates) जरूर खाएं। खजूर (khajoor) में कई पोषक तत्व होते हैं, जैसे फाइबर, विटामिन ए एवं के, सल्फर, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर आदि। ये स्वस्थ रहने के लिए बेहद जरूरी तत्व हैं। साथ ही खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स और टैनिन भी होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। खूजर स्वाद में मीठा और सेहत में गुणों का खजाना (khajoor benefits in hindi) होता है, लेकिन कई बार इसके अधिक सेवन से कुछ नुकसान (khajoor benefits in hindi) भी होते हैं। जानें, एक दिन में कितना, कैसे और कब खाना चाहिए खजूर (Right time to eat Dates in hindi) और खजूर अधिक खाने से सेहत को क्या-क्या नुकसान (side effects of dates in hindi) हो सकते हैं।