तरबूज अधिक खाने के सेहत पर होने वाले नुकसान

Side Effects of Watermelon in Hindi: गर्मी के मौसम में हर किसी का फेवरेट फल होता है तरबूज (Watermelon in Hindi)। इसमें लगभग 92 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। तरबूज खाने से शरीर को ताजगी एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। तरबूज खाने के कई फायदे (Watermelon benefits in Hindi) होते हैं। इसमें पानी के अलावा, विटामिन सी अधिक होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करता है। आजकल विटामिन सी युक्त फूड्स, फल, सब्जियों का सेवन करने के लिए एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, तो आपका शरीर कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ सकेगा। तरबूज वजन कम करता है, दिल के लिए हेल्दी होता है, त्वचा पर निखार लाता है, किडनी और आंखों को हेल्दी रखता है। इसके फायदे यहीं खत्म नहीं होते हैं। अक्सर लोग एक बार में बहुत ज्यादा तरबूज खा लेते हैं। ऐसा करना भी सेहत के लिए सही नहीं है। एक बार में अधिक तरबूज खाने से आपको फायदे की जगह नुकसान (Side Effects of eating too much Watermelon in Hindi) भी हो सकता है।