दिवाली में ब्लड शुगर और मोटापे से अब नहीं लगेगा डर, जमकर खाएं मिठाई बस मानें ये 3 एक्सपर्ट टिप्स

मिठाई खाकर भी नहीं बढ़ेगीं बीमारियां

How to eat sweets in healthy way: दीपावली का त्योहार आ गया है और इस वजह से हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल भी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में जहां रोशनी से हर कोने को जगमग किया जाता है वहीं ढेर सारी मिठाइयों, पकवानों और ट्रेडिशनल डिशेज का भी लोग इस त्योहार में खूब स्वाद लेते हैं। लेकिन, जिन लोगों को किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो या जो लोग अपने वजन को काबू में रखना चाहते हैं, उन्हें इस त्योहार में खुद को मिठाइयों से दूर रखना पड़ता है। लेकिन, आप कुछ बातों का ध्यान रखकर ना केवल मिठाइयों का लुत्फ ले सकते हैं बल्कि, खुद की हेल्थ का ख्याल भी रख सकते हैं।