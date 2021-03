1 / 5

रोस्टेड बादाम खाने के फायदे (Roasted Almonds Health Benefits)

Roasted Almond Benefits in Hindi: बादाम (Almond) एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। इसे एक हेल्दी नट्स में शामिल किया जाता है। कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है बादाम। बादाम में प्लांट बेस्ड प्रोटीन अधिक होता है। बादाम (Almond in Hindi) के सेवन से दिल, डायबिटीज, वजन कम करने में बेहद लाभदायक (Almond Benefits) होता है। बादाम शरीर में लिपोप्रोटीन के लेवल को कम कर देता है। लिपोप्रोटीन एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। यह त्वचा और बालों की सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्वों की बात करें, तो यह डायटरी फाइबर, मोनोअनसैचुरेटेड फैट, विटामिन ई, फाइबर, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, नियासिन, मैग्नीशियम, राइबोफ्लेविन, पोटैशियम आदि से भरपूर होता है। अक्सर लोग बादाम को कच्चा या फिर पानी में भिगो कर खाते हैं, लेकिन आप इसे रोस्ट करके यानी भून कर भी खा सकते हैं। रोस्टेड बादाम (Roasted Almond) का सेवन हमारे शरीर को कई मायनों में लाभ पहुंचा सकता है। सही तरीके से बादाम का सेवन (Right way to eat almonds) करेंगे, तो इसके लाभ भी अधिक होंगे। जानें, रोस्टेड बादाम खाने के फायदे (Roasted Almond Benefits) क्या होते हैं।