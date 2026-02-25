Ramadan 2026 healthy diet tips for Iftar and Sehri to stay fresh: पूरे देश में इन दिनों माह-ए-रमजान मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय में रमजान का महीना आत्मिक शुद्धि, अनुशासन और संयम का प्रतीक माना जाता है। रमजान के महीने में रोजा रखने की परंपरा है। लेकिन रोजा रखने के दौरान सही खान-पान और दिनचर्या न हो, तो कमजोरी, चक्कर, सिरदर्द और थकान जैसी समस्याएं महसूस हो सकती (Roze main Kya Kya Pareshani aa Sakti hai) हैं। रमजान में रोजा रखते हुए पूरा दिन एनर्जी बनी रहे और आप किसी भी तरह से कमजोरी महसूस न करें, इसके लिए सहरी और इफ्तार में सही आदतों (Sehri main Kya Khana chaiye) और खानपान को शामिल करना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इसके बारे में।