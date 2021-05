1 / 5

वैक्सीन लगवाने के बाद खाएं ये फूड्स, नहीं होगा साइड एफेक्ट्स

Post-jab diet in Hindi: कोरोना वैक्सीनेशन अभियान देश में जोर-शोर से चल रहा है। अब 18 साल से ऊपर वाले भी वैक्सीन (corona vaccine) लगवा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर (corona second wave) से खुद को बचाने के लिए हर किसी को वैक्सीन लगाना बेहद जरूरी है। हालांकि, कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ साइड एफेक्ट्स भी दिख रहे हैं जैसे बुखार, वैक्सीन जहां लगी है वहां दर्द, सूजन, बदन दर्द, थकान, सुस्ती आदि। हालांकि, आप चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के साइड एफेक्ट्स (side effects of corona vaccination) अधिक दिनों तक ना रहें, तो हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके सेवन से आप वैक्सिन से होने वाले इन साइड एफेक्ट्स को कम करने के साथ ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बूस्ट कर सकते हैं और इनके सेवन से वैक्सिन का असर (foods to maximise effects of corona vaccine) जल्दी होता है।