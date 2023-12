इन 5 देसी डिशेज की रही साल 2023 में धूम, गूगल पर सर्च किया गया इन्हें सबसे ज्यादा

साल 2023 में सबसे ज्यादा सर्च किए गए फूड्स

Most searched Indian food in 2023: देखते-देखते साल 2023 भी गुजर गया और लोगों ने इस साल बहुत कुछ नया ट्राई किया। नयी जगहों पर घूमने से लेकर खुद को हेल्दी बनाने के लिए बहुत कुछ किया लोगों ने। वहीं, हेल्दी डाइट के प्रति इस साल लोगों में खास जोश देखा गया। ऑनलाइन लोगों ने हर्बल ड्रिंक्स से आयुर्वेदिक डाइट टिप्स तक सबकुछ सर्च किया, पढ़ा और उसे अपने जीवन में जगह भी दी। लेकिन, इन सबके बीच कुछ भारतीय डिशेज और फूड्स को खास अहमियत मिली। यहां पढ़ें भारत के कुछ हेल्दी फूड्स के बारे में जिन्हें साल 2023 में खूब सर्च किया गया। (Most searched Indian food in 2023)