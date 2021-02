1 / 6

मिश्री वाला दूध पीने के सेहत लाभ

Mishri with Milk Benefits in Hindi: मिश्री (Mishri in Hindi) का सेवन आपने क्या कभी दूध में मिलाकर किया है? यदि नहीं किया तो जरूर करें। दूध में चीनी की जगह मिश्री मिलाकर पीने से अधिक फायदा पहुंचाता है। मिश्री को रॉक शुगर (rock sugar) और रॉक कैंडी (Rock candy or Mishri) भी कहते हैं। यह चीनी का ही अनरिफाइंड रूप होता है। आमतौर पर मिश्रा का सेवन रेस्तरां में माउथ-फ्रेशनर या फिर पूजा में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के रूप में ही करते हैं, लेकिन आप इसका सेवन हर दिन भी कर सकते हैं। खासकर, दूध के साथ मिश्री मिलाकर (Sugar Candy Milk Benefits) पीना सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद (Health Benefits of Mishri Milk in Hindi) होता है। मिश्री में मौजूद खास तत्व पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। मिश्री शरीर में हिमोग्लोबीन भी बढ़ाती है। वहीं, दूध कैल्शियम से भरपूर होता है, जो हड्डियों और दातों को मजबूती देता है। आइए जानते हैं मिश्री को दूध में मिलाकर पीने से क्या-क्या फायदे (Mishri with Milk Benefits in Hindi) होते हैं....